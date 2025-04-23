Самбисты Башкирии готовятся к первенству ПФО

Уже на следующей неделе юные самбисты из Башкортостана отправятся на Первенство Приволжского федерального округа. Перед этим сборная нашей Республики провела учебно-тренировочные сборы на территории Дворца Борьбы.

Дворец борьбы на неделю стал вторым домом для самбистов. Ведь здесь спортсмены готовились к столь ответственному старту. Тренировки проходили два раза в день, а борцы из других городов нашей Республики и вовсе проживали на территории спорткомплекса.

Всё внимание на замечания и наставления от тренера. Здесь собрались сильнейшие самбисты нашей Республики, победители отборочного этапа перед окружным стартом. Подобный учебно-тренировочный сбор в новом центре проводился впервые. Ребята обучались новым приёмам под наставничеством опытных тренеров.

Два раза в день тренировки, естественно, то, что телефон собирали, — это режим, чтобы они максимально выложились, максимально могли восстановиться, поэтому делали такие условия. Прекрасный зал, как говорится, прекрасное питание, поэтому, я думаю, многие получили ребята и девочки пользу, какие-то наработки увидели новые. Рустем Мухаметдинов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по Самбо

Помимо тренировочного процесса, у ребят была организована и культурная программа. Сейчас у самбистов этап восстановления и подгонка веса перед соревнованиями.



Я на ПФО хочу первое место занять, в том году не получилось, в финале девочка сильная попалась. Аделина Хасанова, победительница первенства Республики Башкортостан по самбо

Теперь во Дворце борьбы заложена новая спортивная традиция. Перед каждым стартом сборная нашей Республики будет тереть пояс скульптуры, изображающей схватку двух самбистов. Подобный опыт принёс удачу на первенстве мира башкирской спортсменке Алие Мухаметьяновой.

В чем смысл этой традиции? Самый главный смысл в том, что традиция, во-первых, проявляет любовь к своей профессии, к своему виду спорта, воспитывает и закаляет волю, внутреннее состояние человека, стремление побеждать. Равиль Киреев, генерал-майор запаса УФСБ России по Республике Башкортостан, мастер спорта СССР по самбо

Такая прекрасная традиция, она позволит, по крайней мере, психологически усилить наших ребят, сборы физически дали им подготовку, и будем желать им удачи и результатов на ПФО. Эдуард Абдядилов, директор Дворца борьбы, президент Федерации самбо Республики Башкортостан