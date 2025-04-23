Самбисты Башкирии готовятся к первенству ПФО

Уже на следующей неделе юные самбисты из Башкортостана отправятся на Первенство Приволжского федерального округа. Перед этим сборная нашей Республики провела учебно-тренировочные сборы на территории Дворца Борьбы.
Дворец борьбы на неделю стал вторым домом для самбистов. Ведь здесь спортсмены готовились к столь ответственному старту. Тренировки проходили два раза в день, а борцы из других городов нашей Республики и вовсе проживали на территории спорткомплекса.
Всё внимание на замечания и наставления от тренера. Здесь собрались сильнейшие самбисты нашей Республики, победители отборочного этапа перед окружным стартом. Подобный учебно-тренировочный сбор в новом центре проводился впервые. Ребята обучались новым приёмам под наставничеством опытных тренеров.
Помимо тренировочного процесса, у ребят была организована и культурная программа. Сейчас у самбистов этап восстановления и подгонка веса перед соревнованиями.
Теперь во Дворце борьбы заложена новая спортивная традиция. Перед каждым стартом сборная нашей Республики будет тереть пояс скульптуры, изображающей схватку двух самбистов. Подобный опыт принёс удачу на первенстве мира башкирской спортсменке Алие Мухаметьяновой.
На первенстве Приволжского федерального округа честь нашей Республики будут защищать более 40 спортсменов. Соревнования пройдут в Саратове уже 28 апреля.