ХК «Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ключевая игра в серии для «Салавата». Сегодня «юлаевцы» боролись за выход в полуфинал Кубка Гагарина. Только что завершилась седьмая игра в серии со «Спартаком», и прошла она в Уфе. Как прошла игра и что теперь ждать команде?