ХК «Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ключевая игра в серии для «Салавата». Сегодня «юлаевцы» боролись за выход в полуфинал Кубка Гагарина. Только что завершилась седьмая игра в серии со «Спартаком», и прошла она в Уфе. Как прошла игра и что теперь ждать команде?
«Салават Юлаев» в розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ выигрывает больше всех седьмых матчей в плей-офф. В отсутствии четырех игроков основы, с короткой скамейки, просто на опыте вытащили серию со счета 1:3 и выиграли 7-й матч. По броскам хозяева перебросали, но, несмотря на это, во втором периоде соперники обменялись голами.