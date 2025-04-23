Парк Ленина в Уфе закроют на реконструкцию

Парк Ленина после реконструкции не поменяет первозданный вид, но в нем появятся новые объекты. Напомню, о ремонте и закрытии с 12 мая общественного пространства на оперативном совещании объявил Радий Хабиров.

Парк «Кашкадан», «Первомайский», «Нефтехимиков» и другие. Каждый район Уфы имеет уникальное общественное пространство. Заниматься ими начали 7 лет назад в рамках проекта «Город в парке». В центре новый облик получил Сад Аксакова. И сейчас очередь дошла до парка Ленина. Часть его инфраструктурных объектов, в частности фонтаны, уже давно устарели. В начале недели Радий Хабиров объявил, что с 12 мая парк закроют. Здесь начнется масштабная реконструкция.

Парк Ленина — старейший не только в Уфе, но и в Башкортостане. Он был заложен в конце 60-х годов 19 века уфимским губернатором Сергеем Ушаковым и получил название «Ушаковский». Оно пару раз менялось, современное же название существует чуть больше 40 лет. Парк имеет статус объекта культурного наследия.

Контур фонтана менять нельзя, а вот внутри обновления возможны. Его проектировщики планируют сделать световым и музыкальным, а вокруг поставить современные скамейки. Водные сооружения хоть сейчас и работают, но инженерная часть устарела. Также планируют построить в парке детские площадки. Такой запрос был от жителей.

Парк Ленина можно назвать кусочком леса в центре города. И весь дендрарий будет сохранен. А еще это излюбленное место семейных прогулок, встречи молодежи, занятий спортом. Эта многофункциональность будет учитываться при ремонте.