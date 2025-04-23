В Башкирии аграрии Чекмагушевского района приступили к посевной кампании

Почти 60 тысяч гектаров пашни предстоит засеять весной аграриям Чекмагушевского района. Сегодня в одном из ведущих сельскохозяйственных муниципалитетов республики стартовала посевная. На поля вышли сразу три хозяйства района.

Семена уже загружены, остаётся наполнить отсек с удобрениями. Посевной комплекс готовят к первому выезду в новом сезоне. Это поле предстоит засеять горохом. Ёмкость вмещает примерно 5 тонн посевного материала.

СПК-колхоз «Герой» — одно из крупнейших хозяйств Чекмагушевского района, с общей площадью пашни 7 тысяч гектаров. Предприятие специализируется на молочном животноводстве, поэтому и посевные площади скорректированы под собственные нужды. Помимо зерновых, выращивают тут в большом количестве кукурузу, сеют сою, которая также идёт на корм скоту.

К посеву кукурузы и сои приступят позже. Стартовали же в хозяйстве с гороха и ячменя. Условия оптимальные, говорят аграрии. Почва начала прогреваться, влаги в земле достаточно. Всего же по району яровой сев планируется провести на площади чуть больше 59 тысяч гектаров. Почти половину этих территорий засеют зерновыми и зернобобовыми культурами.

К весенне-полевым работам Чекмагушевцы приступили в первых числах апреля. Начали с подкормки озимых культур и многолетних трав. Сейчас на полях продолжают работы по закрытию влаги.