В Башкирии проходит акция «Пчела»

На дорогах Башкортостана проходит операция «Пчела». С начала месяца специалисты Министерства сельского хозяйства, Госкомитета по ветеринарии, Россельхознадзора и ГИБДД проводят рейды по выявлению нелегального завоза насекомых. В двух районах провели проверку подозрительных машин на предмет возможной незаконной перевозки пчел.

О тонкостях любимого дела готов часами рассказывать житель Кармаскалинского района Урал Ишмаков. Он пчеловод в седьмом поколении.

Ежегодно пчёлы должны проходить проверку ветеринаров. В настоящее время только в Кармаскалинском районе насчитывается более 260 пчеловодов. Деятельность каждого из них — под контролем специалистов.

С начала месяца в Башкортостане стартовала операция «Пчела». Рейд проводится для того, чтобы в республику не завозили нелегальных пчёл.

Насекомые, прибывшие из-за границы, могут переносить различные заболевания. Водители, перевозящие пчёл, должны иметь под рукой официальные документы с ветеринарной печатью.

Если же ветеринарный документ не имеется, пчелопакеты направляют на карантин. Профилактические мероприятия по выявлению нелегального завоза пчёл продлятся до середины мая. Однако, в связи со сложившейся ситуацией в пчеловодстве в южных странах, проверка может быть продлена.