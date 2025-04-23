В Уфе открылась выставка «Они подарили нам мир»

В Уфе в зале «Ижад» музея им. Нестерова открылась выставка произведений художников-фронтовиков «Они подарили нам мир». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Натюрморты, портреты и пейзажи. Экспозицию составляют более 60 работ, в том числе и из частных коллекций.

Геннадий Огородов, Григорий Харин, Владимир Пустарнаков и Григорий Круглов. Все мастера кисти прошли горнило Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, освобождая народы и страны. И каждый из них умел видеть красоту вокруг себя и переносить ее на холст. Выставка продлится до 1 июня.