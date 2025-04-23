Радий Хабиров рассказал о премьере киноальманаха «Лето. Город. Любовь»

Радий Хабиров пригласил на премьеру киноальманаха «Лето. Город. Любовь». Завтра, 24 апреля, он выходит в российский прокат. Это первый художественный фильм, снятый при грантовой поддержке республики. Лента состоит из 8 новелл, связанных между собой. Все события разворачиваются в Уфе.