Радий Хабиров рассказал о премьере киноальманаха «Лето. Город. Любовь»

Радий Хабиров пригласил на премьеру киноальманаха «Лето. Город. Любовь». Завтра, 24 апреля, он выходит в российский прокат. Это первый художественный фильм, снятый при грантовой поддержке республики. Лента состоит из 8 новелл, связанных между собой. Все события разворачиваются в Уфе.
Эпизоды снимали разные режиссеры — Айнур Аскаров, Айрат Абушахманов, Айсыуак Юмагулов, Айдар Акманов, другие талантливые ребята, поделился Радий Хабиров со своими подписчиками. По словам Главы республики, кинематограф Башкирии сейчас переживает настоящий подъем. За последние два года выделено 10 грантов на общую сумму 100 млн рублей.