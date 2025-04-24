Кадеты из Башкирии получили награды за победу в Параде памяти

В Башкортостане воспитанников Уфимского кадетского корпуса им. Мусы Гареева наградили медалями. Они заняли первое место на прошлогоднем Параде памяти в Самаре. В торжественном марше тогда приняли участие 125 взводов из разных регионов России.

Медали кадетам под звуки оркестра вручил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Также ребят поздравили участники специальной военной операции. 7 ноября 1941 года прошел парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. И, как оказалось, у наших кадетов в том параде участие принимали дедушки.