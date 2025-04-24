В Башкирии произошло 16 возгораний сухой травы

Госкомитет Башкирии по ЧС продолжает мониторить ситуацию с природными пожарами в республике.

Фото №1 - В Башкирии произошло 16 возгораний сухой травы

За прошедшие сутки зафиксировано 16 случаев возгорания сухой растительности. В частности, пожары произошли в 11 муниципалитетах: в Ишимбайском, Стерлитамакском (2), Абзелиловском, Чишминском, Мелеузовском, Благовещенском (2), Давлекановском (2), Альшеевском, Чекмагушевском и Янаульском (3) районах, а также в городе Агидели. Общая площадь возгорания достигла 27 га.

С начала 2025 года произошло 213 очагов возгораний сухой растительности на общей площади более 1192 га.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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