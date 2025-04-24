В Башкирии нет новых подтоплений территорий

Специалисты Госкомитете Башкирии по ЧС контролируют паводковую ситуацию в регионе.
За прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Сим в деревне Глуховский Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 485 см, выход реки на пойму 550 см;
— на реке Белой в селе Охлебинино Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 456 см, выход реки на пойму 800 см;
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 208 см, выход реки на пойму 330 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.