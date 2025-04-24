В Башкирии пожар в двухквартирном доме унёс жизнь женщины

В Чекмагушевском районе зафиксировали смертельный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

23 апреля в селе Старокалмашево огнём охватило жилой двухквартирный дом по улице Нефтяников. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Площадь пожара составила 25 кв.м. К счастью, пожарным удалось остановить распространения огня и защитить соседнюю квартиру.