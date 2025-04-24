В Башкирии планируют развивать креативные индустрии

В Башкортостане станут развивать креативные индустрии. Власти республики планируют создать инфраструктуру поддержки энергии творческих людей. Об этом заявил Радий Хабиров в преддверии форума «Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития творческих (креативных) индустрий», который стартует в Уфе сегодня. Глава республики отметил, что у Башкортостана огромный потенциал для развития этой отрасли.
Регион богат талантливыми людьми, которые способны создавать интеллектуальные творческие продукты, имеющие перспективу коммерциализации и развития экономики региона, в том числе музыку, фильмы и новые туристические маршруты. По словам Радия Хабирова, задача властей - удержать в республике творческий класс, создать ему комфортные условия для самореализации и увеличить долю креативной индустрии в валовом региональном продукте втрое - до 6%.
В ближайшее время начнут проводиться совещания в формате «Час креативных индустрий». А 25 апреля, сообщил глава Башкортостана, пройдёт первое заседание Совета по поддержке развития креативных индустрий.