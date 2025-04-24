В Башкирии планируют развивать креативные индустрии

В Башкортостане станут развивать креативные индустрии. Власти республики планируют создать инфраструктуру поддержки энергии творческих людей. Об этом заявил Радий Хабиров в преддверии форума «Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития творческих (креативных) индустрий», который стартует в Уфе сегодня. Глава республики отметил, что у Башкортостана огромный потенциал для развития этой отрасли.

Регион богат талантливыми людьми, которые способны создавать интеллектуальные творческие продукты, имеющие перспективу коммерциализации и развития экономики региона, в том числе музыку, фильмы и новые туристические маршруты. По словам Радия Хабирова, задача властей - удержать в республике творческий класс, создать ему комфортные условия для самореализации и увеличить долю креативной индустрии в валовом региональном продукте втрое - до 6%.

В ближайшее время начнут проводиться совещания в формате «Час креативных индустрий». А 25 апреля, сообщил глава Башкортостана, пройдёт первое заседание Совета по поддержке развития креативных индустрий.

На нём я уже дам поручения Правительству республики, муниципалитетам, какие меры мы должны принять. Заложим средства в бюджете. Посчитаем, какие налоговые и неналоговые меры можем предложить. Создадим опорный орган, который будет сопровождать творческие проекты по аналогии с работой Корпорации развития в инвестиционной сфере. Он будет решать технические вопросы и работать непосредственно с инициаторами проектов.Подчёркиваю, если мы наладим такую инфраструктуру — с одной стороны, управленческую, с другой — меры поддержки, с третьей — систему мотивации для людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан


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