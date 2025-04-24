В Башкирии планируют развивать креативные индустрии

На нём я уже дам поручения Правительству республики, муниципалитетам, какие меры мы должны принять. Заложим средства в бюджете. Посчитаем, какие налоговые и неналоговые меры можем предложить. Создадим опорный орган, который будет сопровождать творческие проекты по аналогии с работой Корпорации развития в инвестиционной сфере. Он будет решать технические вопросы и работать непосредственно с инициаторами проектов.Подчёркиваю, если мы наладим такую инфраструктуру — с одной стороны, управленческую, с другой — меры поддержки, с третьей — систему мотивации для людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан