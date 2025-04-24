В Башкирии задержали мошенника, обманувшего 94-летнюю пенсионерку

В республике полицейские задержали участника мошеннической схемы. Злоумышленники звонили пожилым людям от имени полицейских, сообщали о том, что их родные попали в ДТП, и требовали наличные для «решения вопроса». Затем деньги переводились на зарубежные счета. На удочку мошенников попалась 94-летняя жительница Стерлитамака.