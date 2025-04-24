«Салават Юлаев» победил «Спартак» в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Накануне уфимский «Салават Юлаев» в седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл московский «Спартак». Уфимцы уступали по ходу серии, и мало кто верил в итоговый успех команды.

В решающем седьмом матче серии не смог принять участие. По ходу игр с «красно-белыми» помимо канадца «юлаевцы» потеряли еще трёх игроков из-за травм. Болельщики «Салавата» напутствовали своих любимцев ярким баннером на тему кинофильма «Храброе сердце». В конце первого периода хозяева открыли счет. Шелдон Ремпал в большинстве поразил ворота Загидулина.

Во втором периоде «Салавату» удалось увеличить преимущество. Нападающий Владислав Ефремов из непростого положения попал по летящей шайбе.

Из сложного положения «Спартак» принялась вытаскивать ведущая тройка Порядин — Морозов — Голдобин. «Красно-белые» отыграли одну шайбу за 22 секунды до конца второго периода. Отличился центр звена Иван Морозов. В третьем отрезке дисциплина команды Козлова дала сбой. «Салават» наказали за нарушение численного состава, и соперник этим воспользовался. Но после тренерского запроса уфимцев шайбу отменили из-за положения вне игры.

Уже в равных составах «Спартак» всё же сравнял. Шайба на счету защитника Даниила Орлова. «Юлаевцы» снова оказались на краю пропасти. Но башкирская команда в очередной раз нашла в себе силы. За четыре минуты до конца третьего периода Алексей Василевский забил во второй игре подряд — и снова шайба стала победной.