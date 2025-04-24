В Башкирии у водопада застряли туристы

У водопада Куперля застрял автомобиль 8 человек. Самостоятельно вытащить транспортное средство они не смогли. К туристам приехала вторая машина, но тоже застряла.

К счастью, застрявших быстро нашли спасатели. Сначала туристы отказались от эвакуации, не желая оставлять автомобиль, однако после согласились. Ребят доставили до села Нугуш. Они провели ночь в безопасности, а на следующий день занялись эвакуацией авто.