В Башкирии у водопада застряли туристы

В Мелеузовском районе помощь спасателей потребовалась группе туристов. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете по ЧС.
У водопада Куперля застрял автомобиль 8 человек. Самостоятельно вытащить транспортное средство они не смогли. К туристам приехала вторая машина, но тоже застряла.
К счастью, застрявших быстро нашли спасатели. Сначала туристы отказались от эвакуации, не желая оставлять автомобиль, однако после согласились. Ребят доставили до села Нугуш. Они провели ночь в безопасности, а на следующий день занялись эвакуацией авто.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.