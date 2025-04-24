В Уфе мама и дочка отравились коктейлем с антисептиком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случай отравления в кафе Уфы.
В апреле местная жительница и её 11-летняя дочка употребили безалкогольный коктейль в одном из кафе города. После они почувствовали резкое ухудшение здоровья. Им потребовалась медицинская помощь.
Выяснилось, что сотрудник общественного питания случайно добавил в напиток антисептическое средство.
Следователи организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.