В Уфе прошла духовно-патриотическая акция к 80-летию Победы

Центральное духовное управление мусульман России провело духовно-патриотическую акцию «80 лет Великой Победы: российские мусульмане на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу». В Уфе в течение апреля прошли встречи со студентами и молодежью.

Завершением акции стало торжественное возложение цветов к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину и коллективной мольбой за павших и живых героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В возложении также принял участие митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. После этого в мечети Ляля-Тюльпан прошло чаепитие с приглашением военнослужащих и членов их семей.