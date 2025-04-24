В Уфе открыли сезон фонтанов

В Уфе запели фонтаны. В столице в преддверии летнего сезона началась пора торжественных церемоний запуска водных объектов. После зимней спячки «проснулись» еще не все гидротехнические сооружения. Впрочем, наиболее крупные и известные в знаковых местах города уже начали радовать жителей и гостей.