В Уфе открыли сезон фонтанов

В Уфе запели фонтаны. В столице в преддверии летнего сезона началась пора торжественных церемоний запуска водных объектов. После зимней спячки «проснулись» еще не все гидротехнические сооружения. Впрочем, наиболее крупные и известные в знаковых местах города уже начали радовать жителей и гостей.
Так, в сквере имени Мустая Карима в торжественной обстановке запустили фонтан. Мероприятие сопровождалось праздничной программой. Под песни военных лет школьники, студенты, воспитанники дома культуры «Ядкар», курсанты Уфимского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта станцевали «Вальс Победы».