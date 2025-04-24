В Башкирии от укусов клещей пострадали почти 300 детей

При выезде на природу рекомендуется одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Брюки необходимо заправить в сапоги, гольфы или носки. Верхнюю часть одежды нужно заправить в брюки, а манжеты должны плотно прилегать к руке. Также важно каждые 20-30 минут проводить осмотр себя и близких.