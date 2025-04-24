В Уфе заложили первый камень Института трансляционной медицины

Позволит оперативнее внедрять новые медицинские знания и технологии в практическое здравоохранение. В Уфе дали старт строительству Института трансляционной медицины. В торжественной церемонии закладки нового корпуса Башкирского медуниверситета принял участие глава республики.

Право дать старт строительству нового корпуса клиники БГМУ предоставили главе республики. С нажатием кнопки на пульте в основание будущего здания устремились первые кубометры бетона.

По предварительным расчётам, на монолитную плиту фундамента уйдёт порядка восьмисот кубометров бетона. После этого строители продолжат один за другим возводить этажи будущего института трансляционной медицины. Всего их будет восемь.

Новый объект, строительство которого мы запустили, – очередной шаг в этом направлении. Программу по укреплению инфраструктуры вуза будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ректор БГМУ, в свою очередь, отметил, что строительство Института трансляционной медицины — это ещё один шаг в укреплении научного потенциала вуза. Врачи в будущем смогут разрабатывать и внедрять здесь передовые технологии управляемого иммунитета, а у пациентов онкологического и кардиологического профиля появится возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Не только оказание высокотехнологичной помощи пациентам, но и образовательный аспект. Институт трансляционной медицины станет местом повышения квалификации врачей и познания передовых технологий студентами. Это новый для республики проект, и здесь сосредоточатся лучшие научные лаборатории.