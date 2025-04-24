В Башкирии создадут Совет при Главе Башкирии по развитию креативных индустрий

В республике создадут совет при главе Башкортостана по развитию креативных индустрий. Об этом Радий Хабиров сообщил на встрече с представителями сферы, которая сегодня прошла в геномном центре уфимского кампуса. Основная задача — помогать людям в реализации творческих проектов различной направленности.

Для этого, в частности, будут проводиться специализированные креативные часы в правительстве по типу нынешних инвестиционных часов. Как отметил руководитель региона, уже завтра пройдет первое заседание нового совета, где наметят контуры дальнейшей работы и поддержки представителей креативных индустрий.

По словам Радия Хабирова, руководителем центра поддержки креативных индустрий станет Мария Орешникова, которая выступила модератором встречи. За ее плечами богатый багаж организации различных мероприятий, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Она же, к слову, идейный вдохновитель стерлитамакского фестиваля «Купец 2.0».