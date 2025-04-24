В Уфе летом заработают платные парковки

В Уфе летом заработают платные парковочные пространства. Стоянку придется оплатить на девяти участках центральных улиц столицы. На первом этапе создадут более 1000 мест, в будущем это число достигнет более 3 тыс.

Лучше выезжать заранее. Анастасия Балыкина за свой 8-летний опыт вождения не раз убедилась, что поиск парковки в историческом центре столицы — дело фартовое и требует запаса времени. Когда узнала, что в Уфе появятся муниципальные платные места для автомобилей вдоль проезжей части, только обрадовалась. А это более 1000 мест.

Есть, конечно, и недовольные уфимцы. Но их не так много. Большинство только «за» введение таких парковок. По словам местных, теперь можно будет свободно припарковать машину и днем, и вечером. Также это позволит значительно разгрузить улицы центра и навести порядок.

Места появятся вдоль дорог с самым плотным движением. Их определили с учетом маршрута автобусов и удобства пешеходов. К тому же, стоимость часа паркинга составит всего лишь 40 рублей, причем первые 20 минут — и вовсе бесплатно. Также пользователь может не платить, если остановился на час возле социально, культурно значимых объектов и медучреждений, а также не взымают деньги в выходные и праздники.

Бесплатно имеют право парковаться сотрудники экстренных служб. От оплаты освобождаются ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие, а также ветераны боевых действий и инвалиды. Не менее 10% мест предусмотрят для маломобильных групп населения.

Также в этом списке — транспортные средства, принадлежащие одному из родителей либо опекуну в многодетной семье, и авто, оснащенные исключительно электрическими двигателями. Мэрия башкирской столицы объявила, что платные паркинги появятся уже в июне. Пока их введут на девяти участках улиц. Тестирование системы начнут уже в мае. Оплата возможна через банкоматы, мобильное приложение, сайт или SMS.