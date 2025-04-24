В Уфе состоялась репетиция парада Победы с участием батальона СВО

Сегодня на площади перед «Уфа-Ареной» состоялась репетиция Парада расчётов, который пройдет 9 мая. Участники готовились к торжественному прохождению каждый четверг апреля. Теперь впереди у них — генеральный прогон на проспекте Октября.

В юбилейном Параде 9 мая в столице Башкирии примут участие более 30 расчётов Уфимского территориального гарнизона, отряды республиканских органов федеральной исполнительной власти, ветераны боевых действий, участники спецоперации, кадеты, курсанты и юнармейцы. Также будет представлена военная техника.

Участвуем в параде каждый год, это уже для нас традиция. Готовиться начали давно, очень ждем этот праздник. 80 лет победы, поэтому этот год особенно важный, потому что победа досталась тяжело нашим предкам. Уже проходят последние репетиции.

Анвар Файзулин, участник парада

Традиционная подготовка проходит с каждым годом всё лучше и лучше, количество желающих участвовать в параде с каждым годом увеличивается. На данный момент более 30 коробок. Сегодня прибыл личный батальон СВО Салавата Юлаева. Также скоро должны приехать представители полка Башкортостана. С 4 по 7 мая будут проходить генеральные репетиции с военной техникой.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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