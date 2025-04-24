В Уфе состоялась репетиция парада Победы с участием батальона СВО

Участвуем в параде каждый год, это уже для нас традиция. Готовиться начали давно, очень ждем этот праздник. 80 лет победы, поэтому этот год особенно важный, потому что победа досталась тяжело нашим предкам. Уже проходят последние репетиции.

Анвар Файзулин, участник парада