В Уфе состоялась репетиция парада Победы с участием батальона СВО

Сегодня на площади перед «Уфа-Ареной» состоялась репетиция Парада расчётов, который пройдет 9 мая. Участники готовились к торжественному прохождению каждый четверг апреля. Теперь впереди у них — генеральный прогон на проспекте Октября.
В юбилейном Параде 9 мая в столице Башкирии примут участие более 30 расчётов Уфимского территориального гарнизона, отряды республиканских органов федеральной исполнительной власти, ветераны боевых действий, участники спецоперации, кадеты, курсанты и юнармейцы. Также будет представлена военная техника.