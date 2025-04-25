В Башкирии пройдет День открытых дверей в налоговых инспекциях

Для жителей Башкортостана пройдет День открытых дверей в налоговых инспекциях. В субботу во всех территориальных органах республики налогоплательщики смогут получить информацию о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, о возможности заполнения и направления декларации по форме 3-НДФЛ в электронном виде, в том числе через интерактивные сервисы ФНС.