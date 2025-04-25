В Уфе открылась выставка московской художницы «Рисую, следовательно, существую»

В Национальной библиотеке Башкортостана открылась персональная выставка московской художницы Марины Дудиной. Она называется «Рисую, следовательно, существую». Экспозиция включает в себя порядка 50 произведений.

Индивидуальная графическая манера Марины Дудиной характеризуется гибкой выразительной линией, а мастерское владение тональной градацией помогает зрителю глубже проникнуть в авторский замысел. Исследуя взаимодействие предельно контрастных цветов — черного и белого, художница добивается гипнотического воздействия на зрителя, приглашая его к размышлению.