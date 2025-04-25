В Башкирии массовая авария унесла жизнь 63-летнего мужчины

Предварительно установлено, что 63-летний житель Стерлитамакского района, управляя автомобилем «Ниссан Х-трейл», выехал на полосу встречного движения, где сначала задел «Ладу Гранту», а затем лоб в лоб столкнулся с автомобилем «БМВ 520».