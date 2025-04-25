В Башкирии массовая авария унесла жизнь 63-летнего мужчины

В Ишимбайском районе произошла массовая авария, в результате которой погиб водитель иномарки. По информации ГАИ республики, инцидент случился накануне вечером на 3 км трассы Шахтау — Урняк.
Предварительно установлено, что 63-летний житель Стерлитамакского района, управляя автомобилем «Ниссан Х-трейл», выехал на полосу встречного движения, где сначала задел «Ладу Гранту», а затем лоб в лоб столкнулся с автомобилем «БМВ 520».
Водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте, а 38-летнего водителя «БМВ» госпитализировали. В настоящее время выясняются все детали произошедшего.
Фото: ГАИ по РБ.