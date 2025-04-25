В Башкирии расследуют избиение ребёнка двумя подростками

Инцидент произошёл в селе Приютово. В апреле два подростка 11 и 12 лет избили 9-летнего мальчика. Ребёнка защитил случайный прохожий. После мальчику потребовалась помощь врачей. У пациента диагностировали травму головы и множественные ушибы. Отдельно отмечается, что напавшие уже фигурировали в подобных историях и нападали на других детей.