Женщина из Уфы чудом не потеряла полмиллиона рублей

Чуть не лишилась полумиллиона рублей. Жительницу Уфы на протяжении шести часов пытались вынудить совершить банковскую операцию. Женщине позвонили якобы из полицейского участка. Для убедительности человек в форме повторно связался по видеосвязи. Лжеполицейский сообщил уфимке, что неизвестные зашли на её аккаунт в «Госуслугах» и совершают мошеннические действия с банковскими счетами.

При этом женщине запретили кому-то говорить о произошедшем и расписали алгоритм её действий, чтобы предотвратить кражу денег с карт. В итоге опомнилась и поняла: её пытались обмануть. Снять деньги с карты и перевести мошенникам она не успела.

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