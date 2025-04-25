Женщина из Уфы чудом не потеряла полмиллиона рублей

Чуть не лишилась полумиллиона рублей. Жительницу Уфы на протяжении шести часов пытались вынудить совершить банковскую операцию. Женщине позвонили якобы из полицейского участка. Для убедительности человек в форме повторно связался по видеосвязи. Лжеполицейский сообщил уфимке, что неизвестные зашли на её аккаунт в «Госуслугах» и совершают мошеннические действия с банковскими счетами.