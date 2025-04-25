В Уфе обсудили медицинскую помощь в условиях СВО

Об организации медицинской помощи в условиях спецоперации говорили на конференции в Уфе. На площадке Межвузовского кампуса собрались специалисты хирургического направления со всего Приволжского округа. Это врачи, которые непосредственно занимаются лечением раненых и пострадавших в ходе СВО.