В Уфе житель Томска предстанет перед судом за вымогательство денег у подростков

Согласно данным прокуратуры Башкирии, в июле 2024 года обвиняемый и его знакомый из Оренбургской области арендовали жилье на улице Революционной, где незаконно удерживали двух несовершеннолетних. Они требовала передать 50 тысяч рублей в связи с якобы существующим долгом. Один из юношей смог отправить сообщение своей матери, которая вызвала полицию.