В Уфе житель Томска предстанет перед судом за вымогательство денег у подростков

В Уфе 22-летний житель Томска станет фигурантом уголовного дела за вымогательство и незаконное лишение свободы несовершеннолетних. Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по этому делу.
Согласно данным прокуратуры Башкирии, в июле 2024 года обвиняемый и его знакомый из Оренбургской области арендовали жилье на улице Революционной, где незаконно удерживали двух несовершеннолетних. Они требовала передать 50 тысяч рублей в связи с якобы существующим долгом. Один из юношей смог отправить сообщение своей матери, которая вызвала полицию.
В ходе расследования преступники скрылись, но обвиняемый был пойман в Краснодаре. Он не признавал свою вину. Его сообщник находится в федеральном розыске. Дело будет передано в Советский районный суд для дальнейшего разбирательства.