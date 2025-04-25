Башкирский институт физической культуры отметил 25-летие

25 лет исполнилось с основания Башкирского института физической культуры. Юбилей отметили праздником с участием выпускников и других почётных гостей. За годы работы институт подготовил около семи тысяч специалистов. Это не только профессиональные спортсмены, но и тренеры, педагоги, инструкторы, эксперты в области адаптивной физической культуры, туризма и менеджмента.

В том числе 34 кандидатов наук. В рамках мероприятия прошёл всероссийский конгресс «Спорт в современном мире». На нем обсудили вовлечение в занятия адаптивной физической культурой ветеранов специальной военной операции и формирование здорового образа жизни населения.

В этом году Правительство республики выделило институту 25 бюджетных мест. Планы на дальнейшее развитие уже сформированы: скоро откроется специальность «Теория и методика национальных видов спорта», а в следующем году студентов будут обучать компьютерным дисциплинам.