В Башкирии сотрудники ГАИ изъяли у школьников мотоциклы

В Иглинском районе подростки добирались до школы на мотоциклах. Накануне в чат-бот Госавтоинспекции поступило сообщение от жителей села Охлебинино о том, что молодежь массово разъезжает по селу на различных видах мототранспорта.

На сообщение отреагировал начальник ГАИ Иглинского района Ильвир Каюмов, который выехал на место происшествия. Оказалось, что нарушителями были школьники шестого и восьмого классов, которые каждый день доезжали на своих мотоциклах до учебного заведения.

Прав на транспортные средства у подростков не оказалось. Правоохранители вызвали родителей несовершеннолетних и провели с ними профилактическую беседу, объяснив возможные последствия таких действий. В результате мототехника была эвакуирована и отправлена на спецстоянку.