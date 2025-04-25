В Башкирии подросток до смерти избил знакомого

В Башкирии расследуют смерть 15-летнего подростка. Подробности инцидента рассказали в Следственном комитете.
5 апреля в больницу села Калтасы доставили подростка с серьёзными телесными повреждениями. В бессознательном состоянии его обнаружили случайные прохожие. Более 10 дней подросток находился в больнице, однако спасти его не удалось – он скончался, не приходя в сознание.
Выяснилось, что подросток пострадал от рук 17-летнего знакомого. Между ними вспыхнула ссора, во время которой старший избил мальчика. Парень находился в состоянии опьянения, когда нанёс оппоненту несколько ударов руками по голове.
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение, следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом принято решение избрать фигуранту домашний арест. Следователи продолжают сбор доказательств по делу, по результатам действиям обвиняемого будет дана правовая оценка по более тяжкому составу преступления.