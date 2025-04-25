В Башкирии подросток до смерти избил знакомого

5 апреля в больницу села Калтасы доставили подростка с серьёзными телесными повреждениями. В бессознательном состоянии его обнаружили случайные прохожие. Более 10 дней подросток находился в больнице, однако спасти его не удалось – он скончался, не приходя в сознание.