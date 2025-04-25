Глава Башкирии объявил о создании Фонда развития креативных индустрий

Сегодня, 25 апреля, состоялось первое заседание Совета по развитию креативных индустрий. Мероприятие прошло по инициативе Главы Башкирии.
На новой стратегической площадке будет происходить обмен идеями, обсуждение конкретных проектов и инициатив, приниматься решения по развитию новой сферы. Заседание Совета планируется проводить два раза в год и следующее состоится в августе в Стерлитамаке во время фестиваля «Купец 2.0».
На представителей креативных индустрий распространяется действие многих инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Это льготные займы, субсидии, поручительства, в том числе через институты развития бизнеса – Гарантийный фонд, Центр поддержки экспорта, АНО «Башкирская микрокредитная компания», нефинансовые меры поддержки (Центр «Мой креативный бизнес»).
Фото: bashinform.ru