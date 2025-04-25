Глава Башкирии объявил о создании Фонда развития креативных индустрий

Уполномоченным органом по координации этой работы будет министерство экономического развития и инвестиционной политики. Определяем опорную организацию – это будет Дирекция развития креативных индустрий при Центре стратегических разработок Республики Башкортостан. Представлю вам её директора Марию Орешникову. Прошу правительство в срок до 5 мая представить предложения по структуре, финансированию деятельности Дирекции с таким условием, чтобы она начала работать уже с 15 мая. У нас есть уже две структуры у креативного сообщества: региональная экспертная группа и открывшийся вчера Клуб продюсеров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан