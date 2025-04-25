Глава Башкирии объявил о создании Фонда развития креативных индустрий

Сегодня, 25 апреля, состоялось первое заседание Совета по развитию креативных индустрий. Мероприятие прошло по инициативе Главы Башкирии.

Фото №1 - Глава Башкирии объявил о создании Фонда развития креативных индустрий

На новой стратегической площадке будет происходить обмен идеями, обсуждение конкретных проектов и инициатив, приниматься решения по развитию новой сферы. Заседание Совета планируется проводить два раза в год и следующее состоится в августе в Стерлитамаке во время фестиваля «Купец 2.0».

Уполномоченным органом по координации этой работы будет министерство экономического развития и инвестиционной политики. Определяем опорную организацию – это будет Дирекция развития креативных индустрий при Центре стратегических разработок Республики Башкортостан. Представлю вам её директора Марию Орешникову. Прошу правительство в срок до 5 мая представить предложения по структуре, финансированию деятельности Дирекции с таким условием, чтобы она начала работать уже с 15 мая. У нас есть уже две структуры у креативного сообщества: региональная экспертная группа и открывшийся вчера Клуб продюсеров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

На представителей креативных индустрий распространяется действие многих инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Это льготные займы, субсидии, поручительства, в том числе через институты развития бизнеса – Гарантийный фонд, Центр поддержки экспорта, АНО «Башкирская микрокредитная компания», нефинансовые меры поддержки (Центр «Мой креативный бизнес»).

Я вижу целесообразность создания отдельного Фонда развития креативных индустрий на поддержку креативных проектов с капиталом 50 млн рублей. Даю поручение правительству разработать механизм создания этого фонда и критерии оценки проектов, которые будем через него поддерживать. Поручаю обеспечить в месячный срок его запуск.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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