Агидель представила свой инвестпотенциал на форуме в Уфе

Радий Хабиров принял участие в практикуме «Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов». Он проходит в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ. Более 250 хирургов из регионов ПФО собрались для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов. Все специалисты непосредственно работали с пострадавшими и ранеными в ходе спецоперации.