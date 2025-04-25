В Башкирии на поддержку креативных индустрий выделят 50 млн рублей

На поддержку представителей креативной индустрии выделят 50 млн рублей. Это на начальном этапе в рамках специально созданного Фонда. Об этом Глава Башкортостана рассказал на первом Совете по развитию креативных индустрий. Его сформировали накануне. Власти намерены усилить помощь представителям сферы на всех уровнях.
Если творчество не имеет границ, то вот способы поддержки творцов вполне себе можно заключить в определенные рамки. Именно поэтому на федеральном уровне разработали региональный стандарт развития креативных индустрий. Его главная цель — выработать эффективные инструменты помощи представителям отрасли. Созданием механизмов займутся и в Башкортостане.
Кино, реклама, архитектура, дизайнерские вещи — вот только часть того, что относится к креативным индустриям. Для поддержки, в первую очередь, нужны деньги. В республике создадут специальный фонд, начальная капитализация которого — 50 млн рублей.
Раз в неделю в правительстве, а затем и в муниципалитетах будут проводить «часы креативных пространств» по типу «инвестчасов». По поручению главы республики организуют тематические форумы и образовательные пространства.
Федеральные эксперты отметили то внимание, которое власти региона уделяют развитию отрасли. Ну а гости из других регионов — потенциал среди самих представителей креативной индустрии Башкортостана.
Опорной сферой для развития креативных идей может стать архитектура, отметили на совете. В Башкортостане создают много новых пространств, и это — возможность для кооперации самых разных творцов. Объединяющей платформой для креативных профессионалов может стать специально созданный клуб продюсеров. Его задача — помогать участникам продвигать свои продукты на рынке.
Координировать работу по развитию креативных индустрий будет Минэкономразвития региона. А непосредственно работать с представителями сферы — специально созданная для этого дирекция, которую возглавит Мария Орешникова. За ее плечами большой опыт организации различных мероприятий, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Мария Орешникова, к слову, — идейный вдохновитель стерлитамакского фестиваля «Купец 2.0». Именно на этой площадке пройдет следующее заседание Совета по развитию креативных индустрий. К тому моменту власти должны подготовить более предметные меры поддержки креативных людей.