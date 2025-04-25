В Башкирии на поддержку креативных индустрий выделят 50 млн рублей

На поддержку представителей креативной индустрии выделят 50 млн рублей. Это на начальном этапе в рамках специально созданного Фонда. Об этом Глава Башкортостана рассказал на первом Совете по развитию креативных индустрий. Его сформировали накануне. Власти намерены усилить помощь представителям сферы на всех уровнях.

Если творчество не имеет границ, то вот способы поддержки творцов вполне себе можно заключить в определенные рамки. Именно поэтому на федеральном уровне разработали региональный стандарт развития креативных индустрий. Его главная цель — выработать эффективные инструменты помощи представителям отрасли. Созданием механизмов займутся и в Башкортостане.

Наш президент Владимир Владимирович Путин в своем 309-м указе поставил конкретную задачу: к 2030 году доля креативных индустрий в экономике страны должна вырасти до 6%. Если вы у меня сейчас спросите, какая доля у нас в республике, я вам точно не скажу. Ну, она колеблется между 2 и 2,5%. Методики еще формируются. Мы понимаем, что рост нам надо обеспечить к 2020 году в три раза. Это амбициозная задача. Я хочу сказать, что мы настроены стать одними из лидеров в этой работе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кино, реклама, архитектура, дизайнерские вещи — вот только часть того, что относится к креативным индустриям. Для поддержки, в первую очередь, нужны деньги. В республике создадут специальный фонд, начальная капитализация которого — 50 млн рублей.

Раз в неделю в правительстве, а затем и в муниципалитетах будут проводить «часы креативных пространств» по типу «инвестчасов». По поручению главы республики организуют тематические форумы и образовательные пространства.

Важный постулат — все креативные интеллектуальные продукты, которые будут созидаться, должны опираться на наши традиционные духовно-нравственные ценности. Это положение прописано в федеральном законе. И мы должны придерживаться этого обстоятельства, важнейшего требования при принятии решений о продвижении креативных продуктов. Все они должны работать на развитие нашей страны, народа, российского народа, экономики, культуры, образования, укрепление единства народов, в целом на благосостояние жителей нашей республики, Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Федеральные эксперты отметили то внимание, которое власти региона уделяют развитию отрасли. Ну а гости из других регионов — потенциал среди самих представителей креативной индустрии Башкортостана.

Опорной сферой для развития креативных идей может стать архитектура, отметили на совете. В Башкортостане создают много новых пространств, и это — возможность для кооперации самых разных творцов. Объединяющей платформой для креативных профессионалов может стать специально созданный клуб продюсеров. Его задача — помогать участникам продвигать свои продукты на рынке.

Координировать работу по развитию креативных индустрий будет Минэкономразвития региона. А непосредственно работать с представителями сферы — специально созданная для этого дирекция, которую возглавит Мария Орешникова. За ее плечами большой опыт организации различных мероприятий, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.