В Уфе прошла конференция по военно-полевой хирургии для гражданских врачей

В Уфе прошла научно-практическая конференция «Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов». Участие в практикуме принял Радий Хабиров. Уфа для проведения мероприятия выбрана не случайно. У Башкортостана накоплен большой опыт в лечении и реабилитации участников СВО.

Перед началом практикума участники осматривают выставку медицинского оборудования и техники. На стенде медуниверситета среди разработок можно увидеть паука. И он, а точнее шелк паутины, имеет прямое отношение к восстановлению травм периферических нервов. Удачно уже прошел первый этап исследования на животных.

Предприятия Башкортостана, которые производят протезно-ортопедические изделия, работают над тем, чтобы сделать искусственные конечности современными и удобными.

Сейчас остро стоит вопрос обучения гражданских хирургов на военно-полевых. Сравнить проведение плановой операции и в буквальном смысле под пулями невозможно. Башкортостан выбран площадкой для проведения семинара не просто так, в регионе накоплен большой опыт лечения и реабилитации участников СВО.

Впереди предстоит огромный труд – кроме лечения нужно проводить работу по восстановлению бойцов. И мы приняли решение – создать реабилитационный центр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Практикум уже ранее прошел в городе Рязани. Он реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив. Обучать врачей будут и в других округах — полученный участниками опыт станет важным шагом в повышении их квалификации.

Участники конференции смогли вживую обменяться мнениями и опытом. Специалисты Учебного центра БГМУ провели мастер-класс по тактической медицине. Он начал свою работу в прошлом году, цель курса — обучить оказанию первой помощи в экстремальных условиях.

Глава республики отметил, что наши медработники не раз оказывали помощь другим регионам и во время пандемии, и сейчас — на передовой. Такую же поддержку мы получаем в ответ.