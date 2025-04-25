Более 20 тысяч жителей Башкирии приняли участие в «Диктанте Победы»

«Диктант Победы» в Башкортостане писали на 800 площадках. Об этом в соцсетях написал глава республики. Радий Хабиров назвал международную историческую акцию хорошей возможностью проверить свои знания о важнейшем и сложнейшем периоде в нашей истории, отдать дань уважения и памяти героям, вспомнить их подвиги.

Основной площадкой написания диктанта в республике стал штаб общественной поддержки «Единой России». Началось всё с прямого включения с центральной площадки — музея Победы в Москве.

После этого участники Международной исторической акции приступили к написанию диктанта. Каждый участник получил индивидуальный регистрационный лист с номером, по которому позже можно проверить свои результаты на сайте диктантпобеды.рф.