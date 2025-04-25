В Башкирии школьникам выпускных классов рассказали о сельских профессиях

В Абзелиловском районе школьники выпускных классов встретились на форуме сельской молодежи. Это итоговое мероприятие проекта «Едем, едем в Медиа-село молодое», который реализовали на грант Главы республики. Старшеклассники узнали о плюсах жизни на селе и о перспективах карьерного роста.

Старшеклассников не только знакомят с семенами разных культур, но и объясняют, как проверить зерна на чистоту, влажность и заражённость. Ведь от качества сырья зависит будущий урожай. Дети узнали, как можно стать успешным агрономом и заработать на фермерском деле.

Была и возможность попробовать себя в роли бизнесмена, например, в таком направлении, как агротуризм. Школьникам предлагали готовые идеи, им нужно было лишь составить план развития. А уже на другой площадке тонкостями своей работы делились ветеринары. Со специальностями знакомили в филиале Зауральского агропромышленного колледжа. Профориентационная работа велась в рамках Форума сельской молодежи.

Форум прошел отлично. Считаю, что удался, можем тоже равняться на колледжи, обмениваться мнениями и взаимодействовать с предприятиями, работодателями. Так как сегодня дефицит кадров ощущается очень остро. В связи с этим они сами откликнулись. И приехали, посетили этот форум, рассказали, какие есть возможности, какие направления. Салават Зайнуллин, заведующий филиалом Зауральского агропромышленного колледжа в д. Абзелилово

О десяти основных профессиях, востребованных в сельской местности, рассказали специалисты службы занятости населения, а горнопромышленники познакомили со специальностями маркшейдера, геолога, горного инженера и обогатителя. Они сообщили, где проходит обучение, как можно устроиться к ним на работу, рассказали о социальных возможностях на предприятиях и об условиях труда.

Мы сюда приехали презентовать программу целевого обучения. Самое важное, что по завершению обучения будущие специалисты будут гарантированно трудоустроены на ведущие наши предприятия. Знаете, я сам являюсь отцом троих детей, потому понимаю, как переживают родители, ученики, задавая себе вопросы, куда поступить, какие профессии выбрать. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Лекция была очень интересная. Я прям душой туда влился. Даже задумался, может, попробовать туда поступить. Искандер Гайсин, ученик школы с. Амангильдино

Одну из площадок превратили в «село мастеров». Здесь уже студенты беседовали со школьниками. Говорили о своей будущей профессии и почему выбрали именно это направление. Также организовали мастер-классы. К примеру, кондитеры показали, как украсить торт. Готовили 13-килограммовую сладость два дня.

Медиаслужба колледжа ничего не упускала из виду. Селькоры создавали контент на ходу. Их этому делу обучили. 20 ребят несколько месяцев провели в медиэкспедициях по району. Всем этим руководила главный редактор местной газеты Тансулпан Юмагулова. Новой компетенцией овладели благодаря проекту «Едем, едем в Медиа-село молодое».