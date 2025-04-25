Радий Хабиров наградил победителей Чемпионата России по фехтованию в Уфе

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии награждения победителей Чемпионата России по фехтованию. В Уфе в эти дни продолжается турнир среди сильнейших спортсменов страны. Соревнования проходят в Центре фехтования. В них принимают участие более 600 спортсменов из 32 регионов России.
Также на дорожки уфимского центра выходят представители Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Глава Башкортостана наградил победителей и призёров командных соревнований Чемпионата России по фехтованию на шпаге среди мужчин.
А также вручил воспитанникам уфимской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию денежные сертификаты за призовые места на соревнованиях международного уровня.
Сборная шпажисток Башкортостана в упорном бою за бронзу победила команду Самарской области. Первое место завоевали представители Москвы. В личных соревнованиях не было равных Артёму Саркисяну, у женщин в четвертый раз чемпионкой страны стала Айзанат Муртазаева.