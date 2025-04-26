Радий Хабиров приветствовал участников башкирского диктанта

Сегодня, 26 апреля, в 11:00 любой желающий сможет стать участником международного диктанта по башкирскому языку. Радий Хабиров обратился к участникам с приветственным словом.
На данный момент в России живут представители более 190 наций. Свыше 100 языков используют в системе образования: 24 — как основные, еще 81 — факультативно.
Интерес к башкирскому диктанту ежегодно растет. Так, если в 2019 году этот диктант написали почти 70 тысяч человек, то в прошлом году — уже около 410 тысяч.
В этом году написать диктант можно на онлайн и офлайн-площадках. На телеканале БСТ, в социальных сетях тексты прозвучат в прямом эфире. Подробная информация — на сайте bashdictant.ru.
Тексты диктанта посвящены знаменательной дате — 80-летию Великой Победы, защитникам Отечества всех поколений, темам мира и единства.