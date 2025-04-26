Радий Хабиров приветствовал участников башкирского диктанта

Сегодня мы в очередной раз проводим важную акцию — международный диктант по башкирскому языку. Приветствую всех, кто принимает в ней участие. Этот диктант очень важен для нас. Он привлекает внимание широкой общественности к изучению башкирского языка. Развивает языковую культуру. Продвигает и популяризирует башкирский язык в нашей республике, других регионах и за рубежом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан