Спасатели Башкирии сообщили актуальную информацию о половодье

Наибольшие подъемы уровня воды за сутки наблюдались на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района (+19 см), текущий уровень составляет 556 см, выход реки на пойму — 760 см. На реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района вода поднялась за это же время на 10 см, текущий уровень достигает 214 см, выход реки на пойму — 330 см.