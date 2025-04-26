В Уфе стартовала серия забегов «Городская ультра»

В Уфе стартовала серия забегов по «Уфимскому ожерелью». Марафон получил название «Городская ультра».
Отправная точка первого этапа расположена в Октябрьском районе — «0» км. Всего участникам забега предстоит преодолеть 10,9 км. На финише каждый спортсмен получит частичку ожерелья в виде жетона и подарки от партнеров. Преодолев все 7 этапов, можно собрать все «Уфимское ожерелье».
Всего запланировано семь забегов по участкам живописной экотропы, опоясывающей весь город: 26 апреля; 31 мая; 21 июня; 19 июля; 23 августа; 27 сентября; 18 октября.
Фото: Антон Тарасов.