В Уфе стартовала серия забегов «Городская ультра»

Отправная точка первого этапа расположена в Октябрьском районе — «0» км. Всего участникам забега предстоит преодолеть 10,9 км. На финише каждый спортсмен получит частичку ожерелья в виде жетона и подарки от партнеров. Преодолев все 7 этапов, можно собрать все «Уфимское ожерелье».