В Уфе стартовала серия забегов «Городская ультра»

В Уфе стартовала серия забегов по «Уфимскому ожерелью». Марафон получил название «Городская ультра».

Фото №1 - В Уфе стартовала серия забегов «Городская ультра»

Отправная точка первого этапа расположена в Октябрьском районе — «0» км. Всего участникам забега предстоит преодолеть 10,9 км. На финише каждый спортсмен получит частичку ожерелья в виде жетона и подарки от партнеров. Преодолев все 7 этапов, можно собрать все «Уфимское ожерелье».

Город не перекрываем. Все бегут. Уникальный забег, уникальное мероприятие.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы 

Всего запланировано семь забегов по участкам живописной экотропы, опоясывающей весь город: 26 апреля; 31 мая; 21 июня; 19 июля; 23 августа; 27 сентября; 18 октября.

Фото: Антон Тарасов.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии