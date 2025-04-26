Жителей Уфы предупредили о подорожании проезда на 13 маршрутах

Жители Уфы станут больше платить за проезд в общественном транспорте. Частный перевозчик поднимает цены на 13 автобусных маршрутах.
С 26 мая стоимость проезда за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 45 рублей на следующих маршрутах: №209; №211; №228; №229; №230; №232; №235; №243; №249; №262к; №266; №270; №55.
Повышение стоимости проезда частный перевозчик связывает с ростом цен на запасные части, ГСМ, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей.