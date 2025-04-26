В Башкирии женщина поучила смертельные ожоги во время готовки

В Баймакском районе произошёл страшный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии женщина поучила смертельные ожоги во время готовки

В селе Старый Сибай 75-летний мужчина и 76-летняя женщина получили серьёзные ожоги. У сельчанина диагностировали ожоги кистей, а у его супруги ожоги передней грудной клетки, лица, шеи, живота, паховой области и бедер. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Женщину положили в реанимацию, однако спасти не смогли.

Стало известно, что во время готовки на пенсионерке загорелся халат. Мужчина попытался спасти жену. Сначала он тушил огонь руками, после облил водой и доставил в больницу.

Детали трагедии устанавливаются.

Фото: МЧС по РБ. 

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии