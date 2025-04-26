Радий Хабиров поздравил победителей «Школьной весны»

На фестивале «Школьная весна» команда Башкортостана стала абсолютным победителем и взяла гран-при. Ребят поздравил Глава республики. Никогда не сомневался в том, что наша молодежь — самая лучшая, самая талантливая. Поздравляю ребят из Башкортостана с триумфом на «Школьной весне», пишет в соцсетях Радий Хабиров.