Диктант по башкирскому языку написали в Таиланде

Язык, занимающий особое место. В республике и за ее пределами прошел Международный диктант по башкирскому. С каждым годом количество участников акции увеличивается. Расширяется и география. В этот раз одна из площадок была организована и в Таиланде.
Радий Хабиров, который также написал диктант, отметил важность мероприятия. По его словам, таким образом привлекается внимание широкой общественности к изучению башкирского языка.
Международный диктант по башкирскому языку стартовал традиционно в 11:00. На телеканале БСТ прошла прямая трансляция, в ходе которой любой житель мог написать текст под диктовку ведущего.
Всего же было предложено несколько вариантов текстов разных уровней сложности: для начинающих, знатоков и носителей северо-западного диалекта. Отмечу, что у тех, кто не успел, еще есть возможность принять участие в акции. До 12 ночи главное отправить текст на проверку, а саму диктовку можно услышать на официальном сайте проекта bashdictant.ru.