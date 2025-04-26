Диктант по башкирскому языку написали в Таиланде

Язык, занимающий особое место. В республике и за ее пределами прошел Международный диктант по башкирскому. С каждым годом количество участников акции увеличивается. Расширяется и география. В этот раз одна из площадок была организована и в Таиланде.

Радий Хабиров, который также написал диктант, отметил важность мероприятия. По его словам, таким образом привлекается внимание широкой общественности к изучению башкирского языка.

В этом году тексты диктанта посвящены знаменательной дате – 80-летию Великой Победы, защитникам Отечества всех поколений, темам мира и единства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Международный диктант по башкирскому языку стартовал традиционно в 11:00. На телеканале БСТ прошла прямая трансляция, в ходе которой любой житель мог написать текст под диктовку ведущего.

Всего же было предложено несколько вариантов текстов разных уровней сложности: для начинающих, знатоков и носителей северо-западного диалекта. Отмечу, что у тех, кто не успел, еще есть возможность принять участие в акции. До 12 ночи главное отправить текст на проверку, а саму диктовку можно услышать на официальном сайте проекта bashdictant.ru.

Волна
Пенальти