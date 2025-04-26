Башкирия отправила 148-й гумконвой в зону СВО

В зону СВО прибыл очередной гумконвой. Это уже 148-й по счету обоз. В его формировании участвовали 14 районов республики. На этот раз из Башкортостана уехали 20 грузовых автофургонов и один трал с гумпомощью. Их встретили именные батальоны республики, полк «Башкортостан» и мобилизованные бойцы.
Большую часть груза составляла техника повышенной проходимости — 34 автомобиля, а также 6 мотоциклов. Также отправили огромное количество пило- и стройматериалов, дронов, раций, тепловизоров, бензопил, инструментов, детекторов БПЛА. Не забыли и про питьевую воду — привезли почти 4 тонны.
Получили груз и образовательные учреждения города Красный Луч ЛНР. Направили помощь школам 34 района, а также образовательным организациям республики. Получили посылки и детские сады.
Кроме этого, Башкортостан активно помогает этим учреждениям с ремонтом, также каждое лето дети отдыхают в лагерях республики. Ребята участвуют в «университетских сменах», где для них организовывают увлекательные лекции, экскурсии, мастер-классы от экспертов, квесты, концерты.