Башкирия отправила 148-й гумконвой в зону СВО

В зону СВО прибыл очередной гумконвой. Это уже 148-й по счету обоз. В его формировании участвовали 14 районов республики. На этот раз из Башкортостана уехали 20 грузовых автофургонов и один трал с гумпомощью. Их встретили именные батальоны республики, полк «Башкортостан» и мобилизованные бойцы.

Большую часть груза составляла техника повышенной проходимости — 34 автомобиля, а также 6 мотоциклов. Также отправили огромное количество пило- и стройматериалов, дронов, раций, тепловизоров, бензопил, инструментов, детекторов БПЛА. Не забыли и про питьевую воду — привезли почти 4 тонны.

Получили груз и образовательные учреждения города Красный Луч ЛНР. Направили помощь школам 34 района, а также образовательным организациям республики. Получили посылки и детские сады.