В Башкирии высадили более 5500 деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия»

В рамках акции «Зеленая Башкирия» высажено более 5,5 тысяч крупномерных деревьев и 100 тысяч кустарников. В этом году основная тема всех запланированных мероприятий в рамках этого проекта — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Десятки тысяч человек по всей республике объединили свои усилия, чтобы Башкортостан стал ещё красивее, чище и зеленее.

Собственный пример — лучшая реклама акции. Мэр столицы ежегодно принимает участие в высадке деревьев. Каждый раз — на новом месте. Вот и сегодня для озеленения выбрали территорию недавно отстроенного сквера. Как признался Ратмир Мавлиев, на лакомый кусок земли возле проспекта Октября давно претендовали предприниматели, желая застроить магазинами. Но власти решили благоустроить территорию для жителей.

Сквер назвали Студенческим, поскольку рядом — уфимский многопрофильный колледж. Сами студенты тоже приняли активное участие в озеленении. Уфу озеленяют не только уфимцы. Представители землячества из Татышлинского района высадили целую аллею из груш, лип, рябины и сосны. Причем все в знаковом для выходцев месте — на улице Татышлинской.

Благодаря деревьям даже привычные пространства начинают обретать новые смыслы. В мероприятии приняли участие народные поэты и писатели Башкортостана. Высадили 15 именных лип. Впрочем, это лишь часть работы по благоустройству территории. Целую аллею высадят и на внутренней площадке дома писателей, здание которого совсем недавно реконструировали.

К акции «Зеленая Башкирия» активно подключились во всех муниципалитетах. В селе Акъяр Хайбуллинского района центральной площадкой стал парк на выезде, рядом со стелой Орла. Планы на весну — высадить 150 саженцев пирамидальных тополей, а также 330 сосен и елей в сельских поселениях.

А вот в Илишевском районе аллею на въезде в райцентр высадили в форме слова «Победа», чтобы память о подвиге предков сохранилась на долгие годы.