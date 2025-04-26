В Башкирии в Стерлибашевском районе увековечили имена героев ВОВ

Не только увековечили имена героев на черном граните, но и посадили дерево в честь каждого земляка — участника Великой Отечественной войны. В деревне Нижний Аллагуват Стерлибашевского района состоялось открытие стеллы фронтовикам, защищавшим Родину от фашистских захватчиков.

На торжественный митинг, посвящённый открытию стелы, Зифа Кульсарина пришла с портретом отца. На фотографии участник Великой Отечественной войны Хусаин Аскаров. Фамилия, имя и отчество капитана радиоразведки, воевавшего в составе третьего Белорусского фронта, теперь высечены и на памятном камне.

108 уроженцев из деревень Аллагуватского сельсовета покоятся в братских могилах от Москвы до самого Берлина. Их имена и раньше были увековечены на стеле участникам Великой Отечественной войны. Памятный постамент решили обновить, добавив туда и фамилии вернувшихся с Победой.

На обновленной стелле не просто инициалы, а полностью фамилия, имя и отчество каждого из бойцов. Пока наводили справки о фронтовиках, обнаружили ряд интересных фактов. К примеру, один из уроженцев Аллагуватского сельсовета на прежней стеле числился погибшим на войне. Теперь вместо железной стелы память об участникам Великой Отечественной войны в деревне Нижний Аллагуват будет увековечена в граните.